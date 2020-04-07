Согласно поручению президента Ильхама Алиева, в целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджанской Республики проводятся комплексные мероприятия.

Как говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям, министерство продолжает свою деятельность в соответствии с решениями Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Так, с 28 марта соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС начали работу по дезинфекции на объектах, определенных Оперативным штабом по городу Баку. В рамках работ территории дезинфицируются специальным раствором.

Соответствующая работа продолжается.

Minval.az