«В результате увеличения доходов Государственного фонда социальной защиты, оптимизации его расходов, ликвидации фиктивных пенсий и инвалидности по итогам 2019 года сформировался запас в размере 200 млн. манатов. Эти средства в нынешнем году будут направлены на обеспечение стабильности социальных выплат».

Как сообщает АПА, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пресс-конференции, проведенной в связи с единовременными выплатами.

Он отметил, что в апреле и мае ожидается определенное уменьшение взносов по социальному страхованию: «Это обусловлено объективными причинами. Это уменьшение будет компенсировано за счет «резервной подушки», собранной нами в 2019 году. В связи с социальными выплатами граждан никаких трудностей или проблем не возникнет».

С.Бабаев отметил, что в марте за счет средств Государственного фонда социальной защиты были досрочно выполнены социальные выплаты более 2 млн. тыс. человек.

«Считаю, что так будет и в апреле. График уже объявлен и выплаты будут начаты с завтрашнего дня», — добавил министр.

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