«Меры социальной поддержки охватят 1 миллион 900 тысяч человек».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в связи с единовременной выплатой сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в целом средства, которые будут использованы для защиты устойчивости в социальной сфере, составят 394 миллиона манатов: «100 миллионов манатов этой суммы будут использованы из государственного бюджета, 203 миллиона манатов — из Государственного фонда социальной защиты, 91 миллион манатов — из Фонда страхования от безработицы. То есть, в настоящее время наряду с госбюджетом в этом направлении мобилизованы все ресурсы и других государственных структур».

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