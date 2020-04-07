«Каждой семье единовременная выплата будет выплачена один раз».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в связи с единовременной выплатой сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что если в семье два человека и оба не работают, то только один из них может пройти регистрацию по безработице.

«Одному из них будет выплачено единовременное пособие. Все выплаты будут безналичными», — добавил С.Бабаев.

Министр отметил, что в случае продления карантинного режима единовременная выплата (190 манатов) будет выплачена и в последующие месяцы.

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