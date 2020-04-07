7 апреля Пенитенциарная служба Министерства юстиции завершила исполнение подписанного накануне президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Распоряжения «О помиловании ряда осужденных лиц».

Исполнение Распоряжения реализовалось в находящихся в подчинении Пенитенциарной службы учреждениях отбывания наказания номер 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 и др. при участии представителей Аппарата омбудсмена, государственных структур, Общественного комитета, действующего при министре юстиции, а также средств массовой информации. Ответственные работники Министерства юстиции и Пенитенциарной службы, посетив учреждения отбывания наказания, обеспечили своевременное исполнение Распоряжения на высоком уровне.

Лица, помилованные президентом, были отпущены на свободу из учреждений отбывания наказания при Пенитенциарной службе.

Представители Министерства юстиции, руководство Пенитенциарной службы, члены Общественного комитета, действующего при омбудсмене, министре юстиции вручили в учреждениях отбывания наказания помилованным лицам, в том числе пожилым людям, женщинам и другим заключенным, документ об их освобождении.

Minval.az