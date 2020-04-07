«Социальная помощь людям будет оказываться по четырем направлениям. Жизненно важные объекты, продолжающие свою деятельность, обеспечены работниками. Сегодня в государственном секторе по трудовому договору работают 910 тыс. человек».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в связи с единовременной выплатой сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что число наемных работников в государственном секторе составляет 910 тыс. человек: «Число работающих по трудовым договорам в негосударственном секторе 660 тыс. человек. Радует, что за последние 10 дней число трудовых договоров серьезно растет. За каждый аннулированный через систему трудовых договоров трудовой договор с организациями, предпринимателями ведутся переговоры».

С.Бабаев отметил, что третье направление это безработные и лица без трудовых договоров, потерявшие работу: «При помощи созданной в прошлом году службы занятости более 100 тыс. безработных были взяты на учет. Остальные не состоят на учете. Сегодня у них нет социального обеспечения. Дано поручение для того, чтобы социальные мероприятия коснулись их».

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