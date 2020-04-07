«Поддержка государства направлена на социально слабый контингент в период пандемии. Иногда те, кто работает по трудовому договору, также обращаются за единовременной выплатой».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции в связи с единовременной выплатой сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что если один член семьи работает, получает зарплату, то нет необходимости предоставлять эту сумму другому члену семьи: «Если один из членов семьи получает какую-то поддержку от государства (пособие, социальная помощь, пенсия и т. д.) единовременная выплата ему предоставляться не будет.

Мы должны правильно использовать ресурсы. За последние 2 дня обработаны десятки тысяч обращений».

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