Задержан человек, который при помощи специальной компьютерной программы подделывал время, указанное на ответном СМС с номера 8103 «Системы получения разрешений и мониторинга при введении особого карантинного режима». Задержан и привлечен к ответственности житель Сумгайыта Наиль Ягубов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, установлено, что 5 апреля он отправил на номер 8103 смс для получения разрешения пойти в магазин. В ответ пришло уведомление о том, что Ягубов может покинуть место проживания с 13:30 до 15:30. Вечером он изменил это время при помощи программы, нарушив требования карантинного режима, и снова вышел на улицу. Кроме того, Ягубов сообщил своим знакомым в соцсетях и в Whatsapp о том, что подделал время и призвал их воспользоваться этим методом.

За совершенное незаконное действие Наиль Ягубов признан виновным по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса Азербайджанской Республики «Об административных проступках», и по решению суда арестован на 25 суток.

Министерство внутренних дел еще раз требует от граждан соблюдать особый карантинный режим. В противном случае против лиц, нарушающих правила, будут приняты серьезные меры в порядке, предусмотренном законодательством.

Minval.az