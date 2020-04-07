Китайские фонды «Джека Ма» и «Aлибаба» в рамках борьбы с пандемией COVID-19 направили в Азербайджан медицинскую гуманитарную помощь.

Как передает Trend, помощь включает в себя медицинские маски, наборы для тестирования на коронавирус, специальную защитную одежду, аппараты ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и дистанционные термометры (тепловизоры).

Начальник сектора здравоохранения отдела по социальным вопросам Кабинета Министров Лала Казымова в интервью журналистам от имени правительства Азербайджана поблагодарила фонды «Джек Ма» и «Алибаба» за этот гуманный шаг.

«Мы надеемся, что пандемия в ближайшее время закончится во всем мире и с меньшими потерями», — добавила она.

Minval.az