Россия готова поставлять в Азербайджан боевые самолеты, сообщает Минобороны Азербайджана.

«В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией группа специалистов Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана посетила предприятия военно-промышленного комплекса России. Азербайджанская делегация побывала на российских военных заводах по производству боевых самолетов Су-35 и МиГ-35. Российская сторона выразила готовность поставлять в нашу страну боевые самолеты в количестве, соответствующем потребностям ВВС Азербайджана», — подчеркивается в сообщении.

Оборонное ведомство отмечает, что в ходе встреч с представителями одного из лидеров глобального оружейного рынка России, компании «Рособоронэкспорт» и руководством военных заводов, была выражена заинтересованность Азербайджана в закупке самых современных боевых самолетов российского производства.

«Азербайджанской делегации были представлены брифинги о тактико-технических характеристиках, боевых возможностях, вооружении боевых самолетов, а также производстве, эксплуатации и техническом обслуживании авиационных средств. Азербайджанские военные пилоты на российских военных авиабазах выполнили практические полеты на самолетах МиГ-35», — отмечает Минобороны.

Minval.az