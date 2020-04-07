В ряде горных районов Азербайджана пошел снег.
Снег в апреле выпал в Гахском, Габалинском, Огузском, Лерикском и Шекинском районах.
Синоптики предупреждали о нестабильной погоде и резком похолодании с 6 по 9 апреля.
В ряде горных районов Азербайджана пошел снег.
Снег в апреле выпал в Гахском, Габалинском, Огузском, Лерикском и Шекинском районах.
Синоптики предупреждали о нестабильной погоде и резком похолодании с 6 по 9 апреля.
Дата: 2020/04/07 13:30
Раздел: Азербайджан
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