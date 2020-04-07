«Анализ обращений граждан, поступающих за последние 2 дня в электронную систему для регистрации в качестве безработных с целью получения единовременной выплаты в размере 190 манатов, показывает, что во многих случаях эти обращения подаются теми, кто не соответствует статусу безработного согласно законодательству (есть даже лица, имеющие место работы и доход)».

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В Министерстве отметили, что согласно законодательству о занятости, безработным считается трудоспособное лицо, не имеющее работы и дохода.

По закону, следующим лицам, по причине занятости, не присваивается статус безработного:

— Работающие по договору найма (трудовой договор);

— Лица, работающие по договорам гражданско-правового характера (договор услуг);

— Предприниматели (имеющие VOEN);

— Те, кто владеет земельным участком пригодным для сельскохозяйственной деятельности ( у кого есть соответствующий государственный акт и выписка);

— Студенты, получающие очное образование

— Служащие в ВС Азербайджанской Республики.

Minval.az