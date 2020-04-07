«Анализ обращений граждан, поступающих за последние 2 дня в электронную систему для регистрации в качестве безработных с целью получения единовременной выплаты в размере 190 манатов, показывает, что во многих случаях эти обращения подаются теми, кто не соответствует статусу безработного согласно законодательству (есть даже лица, имеющие место работы и доход)».
Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
В Министерстве отметили, что согласно законодательству о занятости, безработным считается трудоспособное лицо, не имеющее работы и дохода.
По закону, следующим лицам, по причине занятости, не присваивается статус безработного:
— Работающие по договору найма (трудовой договор);
— Лица, работающие по договорам гражданско-правового характера (договор услуг);
— Предприниматели (имеющие VOEN);
— Те, кто владеет земельным участком пригодным для сельскохозяйственной деятельности ( у кого есть соответствующий государственный акт и выписка);
— Студенты, получающие очное образование
— Служащие в ВС Азербайджанской Республики.