В Баку начинается строительство первой городской велосипедной дорожки.

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило тендер на строительство дорожки для велосипедистов протяженностью семь километров.

Как отметил пресс-секретаря БТА Маис Агаев, в ближайшее время дорожка для поездок на велосипедах появится на улицах Зарифы Алиевой, Хагани, Низами, Пушкина, по проспекту Бюльбюля и на территории Бакинского приморского бульвара.

В рамках проекта также предусмотрена установок велосипедных парковок. В частности, они должны появиться вблизи крупных торговых центров и рядом со станциями метро.

Отметим, что это станет первым пилотным проектом в столице, который позволит частично пользоваться экологичным транспортом.

Minval.az