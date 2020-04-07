Государственное агентство «Автомобильные дороги Азербайджана» приступило к реконструкции участка автодороги Масазыр-Новханы между пригородами Баку, говорится в сообщении ведомства.

Подразделения госагентства проведут обновление 2,5-километрового участка дороги, где из-за продолжительной эксплуатации без проведения надлежащих ремонтных работ образовались ямы, колдобины, выбоины, что привело к трудностям в передвижении автотранспорта на данном участке.

В рамках работ уже обновлено грунтовое основание дороги. Кроме того, предполагается проведение асфальтобетонных работ на площади в 30 тысяч квадратных метров.

На завершающем этапе проекта предусматривается установка в необходимых пунктах дорожных знаков, будет нанесена дорожная разметка.

Minval.az