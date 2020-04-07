В Шамкирском районе мужчина облил бензином дом и поджег его вместе с членами своей семьи.

Как сообщает АПА, инцидент произошел в селе Сейфали на почве семейного конфликта.

Хозяин дома Вели Велиев после конфликта с родственниками потребовал их покинуть дом, угрожая в противном случае поджечь его. Через некоторое время мужчина, облив дом бензином, поджег его. Во время пожара пострадали жена, сын, невестка и внучка Вели Велиева. Трехлетний внук Омар не пострадал. Серьезные ожоги получили 32-летний Велиев Акбер Вели оглу, 32-летняя Гусейнова Наргиз Захид гызы и их 4-летняя дочь Велиева Бану Акбер гызы. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены бригадой «скорой помощи» в Баку.

Проводятся оперативно-розыскные меры по задержанию Вели Велиева.

В районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

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