«В связи с решением о выделении в период пандемии единовременной выплаты лицам, зарегистрированным в качестве безработных, дополнительно заявляем, что безработный, согласно законодательству, это взрослый трудоспособный человек без работы и прибыли, зарегистрированный как безработный».

Как передает АПА, об этом руководитель пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По его словам, наемные работники с трудовыми договорами, со служебными контрактами гражданско-правового характера, предприниматели, лица, владеющие пригодными земельными участками, участники семейно-фермерских хозяйств, студенты очного отделения считаются занятыми лицами и не могут быть зарегистрированы в качестве безработных. Поэтому лицам из указанных категорий не следует регистрироваться в качестве безработных.

«Лица, зарегистрированные в качестве безработных, но получающие от государства социальные выплаты (адресная социальная плата, пенсии и пособия), не смогут получать единовременное пособие. Выплаты будут предоставлены лицам, действительно нуждающимся в финансовой помощи, преследуя цель обеспечить справедливый подход в отношении лиц, реально пострадавших в период пандемии.

Единовременная выплата будет предоставлена безработным, состоявшим на учете центров занятости, а также лицам, получившим этот статус в период специального карантинного режима. Для обращения следует пользоваться порталом www.e-sosial.az в разделе e-xidmətlər (электронных услуг)», — отметил Талыбов.

Напомнив, что в связи с пандемией в центрах занятости временно приостановлен прием граждан, Талыбов призвал граждан, не соответствующих вышеуказанным критериям, не посылать онлайн-обращения, что чревато перегрузкой электронной системы. Для обеспечения нормальной работы системы и очередности при рассмотрении обращений, с учетом вышесказанного, в ближайшие часы будет представлен график электронных обращений по городам и районам республики.

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