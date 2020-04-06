«В результате принятия превентивных мер распространение коронавируса в Азербайджане в настоящее время не приобрело широкого размаха. В развитых странах мира ежедневно умирают сотни людей, система здравоохранения ни одной страны не может полностью организовать лечение больных, которых становится все больше. Это должно послужить уроком и для нас. Поэтому принятие в Азербайджане превентивных мер и осуществление данных действий в соответствии с ситуацией преследуют одну цель: защитить жизнь и здоровье людей и не допустить широкого распространения заболевания в Азербайджане».

Как передает АПА, об этом президент Ильхам Алиев заявил в своем обращении к народу на церемонии открытия предприятия по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

Глава государства отметил, что все принятые до сих пор меры дали свой эффект: «Достаточно сказать, что на сегодняшний день в Азербайджане проведено 45 тысяч тестов. В настоящее время в различных интернет ресурсах указываются число больных, количество смертельных случаев, а также проведенных тестов. Каждый человек может зайти на эти сайты и посмотреть. Азербайджан является одной из передовых стран мира, где проведено столько тестов. Это позволило нам выявить болезнь, оказать больным оперативные медицинские услуги, а также уберечь себя от большой беды. На сегодняшний день это нам удалось. В то же время принятие оперативных мер и осуществление действий в соответствии с ситуацией показали свой эффект. Новые карантинные правила, вступившие в силу с 5 апреля, преследуют одну цель: не допустить широкого распространения заболевания в Азербайджане. Эту цель преследовали периодически принимаемые до 5 апреля решения и преследуют новые правила. Я неоднократно говорил, что мы продемонстрировали национальное единство, национальное согласие, должны продемонстрировать и ответственность. Но в нынешних условиях с учетом правил, вступивших в силу после 5 апреля, гражданам следует продемонстрировать дисциплину, так как в отношении лиц, нарушивших данные правила, предусмотрены строгие меры, которые уже закреплены. Уверен, что граждане будут полностью соблюдать эти правила, таким образом, болезнь не получит широкого распространения, и мы сможем преодолеть эту ситуацию с малыми потерями».

Minval.az