Международное сообщество решительно осудило и отвергло так называемые «выборы», проведенные в регионе Азербайджана Нагорном Карабахе, оккупированном страной-оккупантом Арменией.

Как говорится в заявлении министерства иностранных дел, международные организации, в том числе Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Евросоюз, НАТО, Тюркский совет, ГУАМ, Европарламент, ТюркПА, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также многие государства заявили, что эти т.н. «выборы» и их результаты незаконны.

Сам факт, что в этом списке есть и такая организация, как Движение неприсоединения, вторая по величине политическая платформа после ООН, объединяющая под своей эгидой 120 стран мира, а также многие другие организации и государства говорит о том, что мировая общественность открыто отвергает оккупационную политику Армении и ее результаты.

В министерстве подчеркнули, что выборы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана могут быть проведены только в соответствии с Конституцией Азербайджана и участием всего населения региона. Проведение легитимных выборов станет возможным только после полного вывода армянских сил из оккупированных территорий Азербайджана, возвращение в свои дома изгнанного оттуда азербайджанского населения, а также восстановления диалога и сотрудничества между армянской и азербайджанской общинами региона.

Minval.az