Для выполнения обязательств Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) нет необходимости в преждевременной и вынужденной продаже активов, включенных в инвестиционный портфель.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в департаменте по связям с общественностью Фонда, бюджетные прогнозы ГНФАР утверждаются на ежегодной основе и уровень исполнения на запланированный бюджетный год бывает различным в определенные периоды данного года. Таким образом, в течение года, в зависимости как от требований государственного бюджета, так и от изменения спроса на валютном рынке, возможно, что обязательства не будут выполнены в одном и том же размере по нескольким месяцам. В то же время, в зависимости от цены сырой нефти на мировом рынке, динамика доходов фонда может увеличиваться разными темпами в разные периоды года. Таким образом, в зависимости от фактора цены на нефть и разного исполнения расходов в различные периоды активы ГНФАР могут увеличиваться или уменьшаться в конце любого периода в течение года. Однако независимо от этого годовое бюджетное обязательство ГНФАР не может превышать уровень, утвержденный в государственном бюджете, хотя исполнение в разные месяцы различается, поскольку устанавливается верхний годовой лимит расходов Нефтяного фонда. Словом, за исключением доходов из Государственного нефтяного фонда, единственным фактором, влияющим на уровень активов фонда в конце каждого года, является цена нефти на мировом рынке.

ГНФАР ежегодно осуществляет трансферты в определенном объеме в государственный бюджет, и для покрытия этих расходов фонд держит в инвестиционном портфеле краткосрочные активы как минимум на данную сумму. Наряду с этим, средства Нефтяного фонда играют роль «подушки безопасности» при внешних шоках и используются для покрытия фискального дефицита, который может сформироваться в государственном бюджете. Учитывая это, важную часть средств ГНФАР составляют высококачественные ликвидные инструменты, которые можно немедленно использовать. Так, до 70 процентов активов фонда составляют портфели долговых обязательств и инструментов денежного рынка. К концу марта объем денежных доходов от активов, выраженных только в долларах США, равен приблизительно 4 миллиардам долларов. Кроме того, в ГНФАР поступят наличные средства в размере 2,4 миллиарда долларов для погашения основной суммы только в портфеле облигаций, используемых в долларах США. Повторяем, что для выполнения обязательств Нефтяного фонда не требуется никакой преждевременной и обязательной продажи активов, включенных в инвестиционный портфель.

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