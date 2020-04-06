«Должен также отметить, что в результате оперативных шагов по возвращению в Азербайджан граждан нашей страны, проживающих и находящихся за рубежом, были достигнуты большие успехи».

Как передает АПА, об этом президент Ильхам Алиев заявил в своем обращении к народу на церемонии открытия предприятия по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

Глава государства отметил, что на сегодняшний день из зарубежных стран эвакуировано около 15 тысяч граждан Азербайджана, подавляющее большинство их помещено на карантин: «В настоящее время на карантине находятся 4500 граждан. Для этого выделены самые приемлемые места. Больше всего людей на карантинном режиме находится в Деревне атлетов. В настоящее время там размещено около 1300 человек. В то же время граждане, находящиеся на карантине, размещаются в Баку и регионах в 4-5-звездочных отелях, зонах отдыха, центрах отдыха некоторых государственных структур. Им предоставляется ежедневное питание, они проходят медицинское обследование. Абсолютное большинство их очень довольно созданными условиями, выражает признательность государству и врачам».

Minval.az