Азербайджан будет финансировать 600 тысяч работников, в том числе частных предпринимателей, за счет государства.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу после ознакомления с предприятием по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

«Если учесть сферы, которые больше всего подверглись воздействию коронавируса, а также людей, занимающихся частным предпринимательством, то больше всего от этой ситуации страдают 600 тысяч человек, так как рабочие места там закрылись. Всем уже известны мой призыв, мое однозначное требование к предпринимателям: ни на какие сокращения в этот период идти нельзя, однако мы должны создать возможности и для предпринимателей, чтобы они не пострадали», — отметил президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан будет финансировать 600 тысяч работников, в том числе частных предпринимателей, за счет государства.

«Государство взяло на себя значительную часть их заработной платы, эти выплаты уже начинаются. В том числе проблемы студентов, объем пособий по безработице – все это учитывается, именно на эти предусмотрены 2,5 миллиарда манатов. Это – огромная цифра. Еще раз хочу сказать, что наши нефтяные доходы сократились, однако здоровье, безопасность, удобство и благосостояние людей для нас превыше всего. Мы еще раз демонстрируем это. Обращаясь ко всем гражданам Азербайджана, хочу еще раз сказать: Будьте ответственными, не нарушайте дисциплины, правил, берегите себя, ваших детей, близких, чтобы мы могли преодолеть эту тяжелую ситуацию с малыми потерями! Вместе мы сила! Спасибо», — сказал президент Ильхам Алиев.

Minval.az