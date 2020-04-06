Субъектам предпринимательства, работающим в сферах, пострадавших от пандемии (в том числе в малом и среднем предпринимательстве) будут предоставлены налоговые льготы и отпуска.

Как говорится в сообщении Министерства экономики, это предусматривает снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, работающих в сферах деятельности, пострадавших от пандемии и в сферах деятельности, деятельность которых полностью или частично ограничена Оперативным штабом при Кабинете Министров в связи с защитой здоровья населения и обеспечением его безопасности, предоставление им других налоговых льгот и отпусков.

Осуществление в стране амнистии капитала и имущества с целью экономического роста и расширения финансовых источников инвестиций, предоставление государственных гарантий по банковским кредитам в размере 0,5 млрд. манатов субъектам предпринимательства, функционирующим в сферах, пострадавших от пандемии и субсидирование процентов по кредитам, субсидирование процентов по кредитам в размере 1 млрд. манатов по кредитному портфелю, имеющихся у субъектов предпринимательства на 10 марта 2020 года, принятие мер, направленных на увеличение экспорта ненефтяной продукции и его стимулирование и других мер продолжается, общественность будет проинформирована об этом.

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