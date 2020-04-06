В целях предотвращения сокращения количества рабочих мест в сферах, пострадавших от пандемии, разработан механизм выплаты определенной части заработной платы наемным работникам, работающим по трудовому договору, и в течение этой недели начнется осуществление выплат.

Как говорится в сообщении Министерства экономики, данная мера предусматривает оказание государством финансовой поддержки предпринимателям в размере 215 миллионов манатов на выплату определенной части заработной платы 300 тысяч наемных работников (имеющих трудовой договор), работающих в сферах деятельности и кластерах, где пандемия нанесла ущерб.

В Министерстве отметили, что на основе обращений, представленных посредством существующих электронных кабинетов работодателей в Интернет Налоговом Управлении (www.e-taxes.gov.az) определенная часть заработной платы, которая должна быть выплачена их работникам в кратчайшие сроки, будет перечислена на банковские счета работодателей, работодатели смогут выплатить заработную плату работников.

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