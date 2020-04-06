Сегодня в нашей стране начинается производство медицинских масок. Это очень знаменательное событие, потому что в настоящее время во многих странах мира, в том числе в Азербайджане, наблюдается нехватка медицинских масок, и мы постоянно зависели от импорта в этой сфере.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу после ознакомления с предприятием по производству медицинских масок, созданного ООО «Бакинская текстильная фабрика» в Сумгайытском химическом промышленном парке.

«Но с учетом нынешних условий в короткий срок, в течение всего двух недель, было организовано местное производство. Большая роль здесь принадлежит предпринимательству, в то же время финансовую поддержку оказало и Азербайджанское государство. Таким образом, за короткий срок был создан новый современный производственный участок, что позволит нам в значительной степени обеспечить себя медицинскими масками. Как вам известно, использование масок в борьбе с коронавирусом представляет особое значение. Как я уже отметил, сегодня многие страны мира испытывают проблемы в этой области. В Азербайджане также возник дефицит, в некоторых случаях в аптеках нет медицинских масок. Поэтому данное производство позволит нам обеспечить себя, и Азербайджан уже не будет зависеть от импорта и после завершения борьбы с коронавирусом», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время в Азербайджане сегодня организовано производство дезинфицирующих средств.

«Этот вопрос также был решен в короткий срок. Но наше преимущество заключалось в том, что в стране имеется несколько спиртовых заводов, на которых началось производство дезинфицирующих средств, эти средства уже поступают в продажу. Таким образом, неоднократно отмечалось, что для более эффективного ведения борьбы граждане должны быть более ответственными и уделять внимание личной гигиене. Но для этого нужны средства – медицинские маски и дезинфицирующие средства, которые сегодня уже поставляются на рынок», — подчеркнул глава государства.

Minval.az