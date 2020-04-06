Посредством системы «Получение разрешений и мониторинговая система в период применения особого карантинного режима» продолжается процесс ответа на запросы граждан.

Как говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, в связи с получением разрешения для сотрудников зарегистрированы обращения 37274 государственных и частных предприятий, а также посредством сайта icaze.e-gov.az зарегистрированы 556762 обращения физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.

В связи с получением разрешения для выхода граждан из дома с 662 тыс. телефонов на короткий номер 8103 было послано 1 млн 437 тысяч SMS, из которых приблизительно 833 тысяч то есть 58%, были посланы с несоответствующим текстом, вследствие чего остались без ответа. На 97% SMS ответ был послан в течение 1-2 минут.

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