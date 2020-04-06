В апреле-мае 2020 года будет проведена соответствующая работа по недопущению необоснованных увольнений, сокращений и удержания отпускных оплат работников государственного сектора.

Как говорится в сообщении Кабинета министров Азербайджана, информация об этом содержится в Плане мероприятий Кабинета министров по реализации исполнения распоряжения президента Азербайджана от 19 марта 2020 года «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства».

Отмечено, что работа в этом направлении будет охватывать 910 тысяч сотрудников, работающих в этом секторе.

В целях недопущения необоснованного увольнения, сокращения работников по негосударственному сектору в апреле-мае будет обеспечен ежедневный контроль за работой с работодателями, охватывающий 664 тысячи работников негосударственного сектора.

Minval.az