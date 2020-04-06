В соответствии с правилами режима карантина согласно постановлению Оперативного штаба при Кабинете министров, с пятого апреля неработающие лица могут выходить на улицу только по специальному разрешению. Согласно постановлению, до 20 апреля гражданин без специального разрешения на передвижение может покинуть место проживания один раз в течение дня по веской причине. Для этого следует отправить номер и серию удостоверения личности, а также заранее установленный индекс на номер 8103. Однако, в постановлении не отражены пункты о необходимости получения разрешения для малолетних и подростков.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Эльнура Нифталиева, малолетним не рекомендуется выходить на улицу в период карантина.

«В настоящее время мы переживаем период распространения вируса. Малолетние больше подвержены инфицированию. Поэтому абсолютно не рекомендуется родителям брать с собой малолетних в магазины или другие места. Если родителю необходимо выйти на улицу, то он может временно оставить ребенка у родственников или на попечении членов семьи. Учтем, что это временные трудности», — сказал Нифталиев.

Он отметил, что постановлением запрещено выходить на улицу лицам старше 65 лет — других возрастных ограничений нет.

«Ограничений нет, но не рекомендуется выходить на улицу вместе с малолетними или подростками. Наверное родитель не захочет, чтобы его ребенок заразился вирусом. Ввиду этого в период карантина малолетним и подросткам не следует выходить на улицу», — добавил Нифталиев.

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