Целью введенного в Азербайджане особого режима карантина явлется защита здоровья населения и обеспечение безопасности страны.

Как говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, соблюдение гражданами требований применямых правил, а также ограничений на передвижение достойно похвалы.

Однако, также наблюдаются попытки нарушить правила особого режима карантина.

Некоторые юридические и физические лица, деятельность которых разрешена, вводя в портале имена не имеющих к их работе отношения граждан, а также ряд СМИ, выдавая поддельные удостоверения лицам, не являющимся их сотрудниками, создают отдельным лицам условия для их беспрепятственного передвижения, тем самым грубо нарушая требования особого режима карантина.

Оперативный штаб предупреждает, что соответствующие структуры, контролирующие соблюдение требований особого режима полномочий, обладают возможностью получить соответствующую информацию о трудовой деятельности любого лица через электронную систему «Уведомление о трудовом договоре» министерства труда и социальной защиты населения.

В отношении юридических и физических лиц, которые без наличия трудового договора гражданина, введут о нем ложную информацию в портал icaze.gov.az, а также в отношении структур, выдавших поддельный документ, в том числе в отношении лица, пользующегося этим документов, в рамках законодательства будут приняты суровые меры.

Minval.az