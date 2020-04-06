В плане мероприятий, утвержденном Кабинетом министров, в апреле-мае предусматривается единовременная выплата лицам, зарегистрированным в качестве безработных. Сумма пособия определена в размере прожиточного минимума — 190 манатов за каждый месяц.

Как заявили в пресс-службе Министерстве труда и социальной защиты населения, для регистрации в качестве безработного или получения единовременной выплаты (190 манатов) нет необходимости выходить из дома и обращаться в Центры занятости. В связи с особым карантинным режимом в настоящее время в центрах прием граждан не осуществляется.

При этом регистрация безработных осуществляется только в электронном виде. Таким образом, безработному для регистрации необходимо в разделе e-xidmətlər портала www.e-sosial.az выбрать услугу Vətəndaşların işaxtaran və işsiz kimi qeydiyyata alınması, qeydiyyatdan müvəqqəti çıxarılması və qeydiyyatın ləğv edilməsi.

При выдаче единовременной выплаты будет учитываться принцип адресности, доходы семьи человека. В связи с этим готовится механизм. После того, как в ближайшие дни этот процесс будет завершен, единовременные выплаты будут выплачены безработным в безналичном порядке (посредством банковских услуг).

«Мы еще раз рекомендуем безработным не обращаться в Центры занятости для получения единовременной выплаты или регистрации в качестве безработных. Не следует выходить из дома и нарушать специальный карантинный режим», — отметили в министерстве.

Minval.az