Специальный карантинный режим в Азербайджане из-за коронавируса сохранится до 20 апреля, дальнейшие шаги будут зависеть от сложившейся ситуации, заявил президент Ильхам Алиев.

«Усиленный режим карантина в стране останется в силе до 20 апреля. Следующие шаги будут предприняты в соответствии со сложившейся ситуацией», — сказал Ильхам Алиев в понедельник на открытии предприятия по производству медицинских масок.

По его словам, в Азербайджане в настоящее время для лечения больных коронавирусом COVID-19 задействовано свыше 20 больниц.

«В марте текущего года я участвовал в открытии современных больниц в таких городах как Газах, Геранбой и Шамкир, в которых в настоящее время проходят лечение заразившиеся коронавирусом граждане. Кроме этого, недавно открыта больница на 575 мест в Баку. Таким образом, только за последний месяц в Азербайджан введены в эксплуатацию больницы с числом коек свыше 1 тыс., где проходят лечения больные от коронавируса», — отметил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что в Баку и некоторых регионах Азербайджана в ближайшем будущем будут открыты новые современные больницы.

«Эти больницы будут построены современными технологиями, что позволит нам собирать больницы за 3-4 недели. Число коек в каждой из таких больниц будет составлять 200 единиц. Также они будут оснащены всем необходимым современным медицинским оборудованием», — передает слова президента «Интерфакс».

Minval.az