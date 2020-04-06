В Агджабединском районе двух братьев облили бензином и подожгли.

Как сообщает АПА, жители села Боят Эхтирам Алиев и Яшар Алиев были госпитализированы с ожогами в Центральную больницу Агджабединского района.

В ходе расследования стало известно, что во время конфликта житель села Амиль Амрахов облил Э.Алиева и Я.Алиева бензином и поджег их. По предварительной информации, Э.Алиев и Я.Алиев в телефонном разговоре с А.Амраховым и его братом Афтандилом Амраховым использовали ненормативную лексику. После они встретились на окраине села. Амиль Амрахов, взяв бензин из своего автомобиля, облил Э.Алиева и Я.Алиева и поджег их при помощи зажигалки.

Э.Алиев и Я.Алиев были госпитализированы в Центральную больницу Агджабединского района, после были переведены в Ожоговый центр в Баку.

В результате инцидента Амиль Амрахов тоже получил ожоги, Афтандил Амрахов был задержан в качестве подозреваемого.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 29.120 (Попытка умышленного убийства).

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