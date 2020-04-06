«Задержки в связи SMS обращениями могут быть связаны с различными причинами».

Как передает АПА, об этом сказал пресс-секретарь Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана («ASAN xidmət») Эльнур Нифталиев.

По его словам, причины задержек SMS-сообщений могут быть связаны с ограничениями для различных моделей телефонов нового и старого поколения, кроме того, в связи с неоднократными беспричинными обращениями некоторых граждан может возникнуть загрузка сети, могут быть и другие технические причины, связанные с мобильными устройствами: «Еще раз доводим до сведения граждан, что пользоваться системой рекомендуется лишь в случае необходимости. При выходе из дома гражданам следует иметь при себе удостоверения личности.

Система SMS оповещения в настоящее время функционирует без каких-либо проблем. В случае возникновения проблемы граждане сразу же будут проинформированы об этом, а также о необходимых дальнейших действиях».

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