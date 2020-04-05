Сегодня в связи с карантинным режимом в Баку было проверено более 500 автомобилей.

Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в Баку создано более 40 контрольно-пропускных пунктов.

В ходе проверки 500 автомобилей было выявлено лишь 21 нарушение особого карантинного режима. В отношении лиц, нарушивших требования карантинного режима составлены протоколы согласно 211-ой статьи 211 Кодекса об административных проступках.

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