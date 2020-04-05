5 апреля начала отвечать на запросы граждан «Система выдачи разрешений и мониторинга во время особого карантинного режима».

Как говорится в сообщении пресс-службы ASAN xidmət, для получения разрешения 32 112 государственных и частных организаций, в том числе физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, зарегистрировали 494 307 разрешений через портал allow.e-gov.az.

456000 SMS-сообщений с 223 000 телефонных номеров были отправлены гражданами на короткий номер 8103, чтобы получить разрешение покинуть дом. Из них приблизительно около 284000, или 62%, не получили подтверждения из-за несоответствующего содержания.

Отправка несерьезных SMS-сообщений препятствует своевременной отправке SMS-сообщений гражданами, желающими покинуть место жительства по необходимости.

Граждане настоятельно призываются воздерживаться от подобных действий, в противном случае это может считаться нарушением требований карантинного режима.

Гражданам рекомендуется отправлять SMS-сообщения за 30 минут или за 1 час до намеченного выхода. Ответное сообщение будет доставлено в течение 1 часа.

В ответном SMS-сообщении на обращение граждан указывается срок действия разрешения.

Сообщение с подтверждением имеет следующее содержание.

Образец: «Вы можете покинуть место жительства на 2 часа с момента получения этого SMS-сообщения по 2-му индексу».

После получения подтверждающего ответа заявитель может покинуть место жительства.

В связи с правилами использования системы разрешений SMS и сложностями в отправке SMS- сообщений граждане могут обращаться на «горячую линию» 9108 «ASAN xidmet» или же на «горячие линии» соответствующих операторов мобильной связи.

— Azercell — *1111; с городских номеров: 012 490 49 49

— Bakcell — 555; с городских номеров: 012 498 89 89

— Nar — 777⁩; с других мобильных операторов и городских номеров: 012 444 07 77.

Могут быть разные причины задержек SMS-сообщений. Например, ограничения для различных моделей телефонов нового и старого поколения, перегрузка сети из-за того, что некоторые люди неоднократно обращаются к системе без необходимости, и другие аналогичные технические причины, связанные с мобильными устройствами.

Выходя из дома, гражданин должен иметь при себе удостоверение личности.

Система SMS в настоящее время работает. В случае каких-либо проблем граждане будут немедленно проинформированы, в том числе о том, какие шаги должны быть предприняты.

Подчеркивается важность того, чтобы граждане пользовались услугой только в случае необходимости. Случаи злоупотреблений при получении разрешения через систему SMS будут постоянно расследоваться. Серьезные меры будут приняты против граждан, совершающих такие действия.



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