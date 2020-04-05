В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики о дополнительных мерах по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции со стороны сотрудников Районного отдела полиции города Шеки осуществляются предусмотренные меры на территории района.

Как говорится в сообщении Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, правила особого карантинного режима постоянно доводятся до сведения жителей посредством динамиков в служебных автомобилях.

Граждане, находящиеся на улице, а также в автомобилях и городских автобусах, проверяются сотрудниками полиции с помощью планшета, определяется наличие разрешения.

В отношении, тех кто без разрешения выходит на улицу, принимаются соответствующие меры.

Меры в этом направлении будут продолжены в период установленного режима.

Minval.az