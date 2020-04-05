Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) призывает всех граждан неукоснительно придерживаться карантинного режима, включая все требования и рекомендации Оперативного Штаба при Кабинете министров.

МЧС в связи с этим подготовило специальный видеоролик.

В видео отмечается, что для предотвращения распространения коронавируса (COVID-19) в Азербайджане под руководством президента Ильхама Алиева принимаются комплексные меры:

«До 20 апреля в стране действует особый карантинный режим. Ради вашего здоровья, а также здоровья ваших близких и всего азербайджанского общества мы призываем всех строго соблюдать карантинный режим, включая все требования и рекомендации Оперативного Штаба при Кабинете Министров».

Minval.az