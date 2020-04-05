Сrocus Group при ограничении работы своих торговых комплексов в московском регионе не будет взимать арендную плату с закрытых магазинов, сообщил РИА Недвижимость первый вице-президент компании Эмин Агаларов.

«Все непродовольственные магазины и рестораны были закрыты решением правительства, это касается и торговых точек, расположенных в наших центрах – в трех ТРК Vegas и в торговом центре «Крокус Сити Молл». Мы не можем брать платежи с арендаторов за закрытые помещения. И в апреле – с пролонгацией всех решений — ситуация остается неизменной», — сказал он.

При этом Агаларов добавил, что ситуация с обязательными платежами компании остается неизменной.

«Огромная кредитная нагрузка, очень большой заработный фонд на 9 тысяч человек, а также расходы на эксплуатацию – все эти объекты нужно содержать (пожарную безопасность, электричество, отопление), иначе они придут в непригодность. Ни банки, ни налоговые службы пока никаких каникул нам не предоставили, что делать – не ясно. Понимаем, что какие-то меры будут приняты, но конкретно до нас пока никаких мер не дошло, и мы в ожидании», — отметил он.

Crocus Group – один из крупнейших российских девелоперов коммерческой недвижимости. В московском регионе компании, в частности, принадлежат: выставочный центр «Крокус экспо», концертный зал «Крокус сити холл», торгово-развлекательные комплексы Vegas, гипермаркеты «Твой дом».

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