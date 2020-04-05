Координационное бюро Движения неприсоединения четвертого апреля опубликовало заявление о так называемых «выборах» на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Движение неприсоединения, являющееся второй по величине политической платформой после ООН и объединяющее 120 стран, подчеркнуло неприемлемость захвата территорий силой, и заявило, что ситуация, возникшая в результате оккупации территорий Азербайджанской Республики, не будет законно признана ни одной страной.

В связи с этим страны-члены Движения неприсоединения заявили, что они не признают так называемые «выборы», проведенные в Нагорно-карабахском регионе Азербайджанской Республики 31 марта этого года, и считают их незаконными.

В заключение, Координационное бюро Движения неприсоединения, ссылаясь на 662-й параграф Заключительного акта Бакинской встречи на высшем уровне, вновь заявило о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ и урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Minval.az