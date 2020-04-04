«Согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров о применении ограничения передвижения в стране с 00:00 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года, будет разрешена лишь деятельность лиц, обеспечивающих пассажироперевозки автомобилями такси, имеющими знак отличия».

Как передает АПА, об этом сообщила руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

«В настоящее время Государственная служба автомобильного транспорта осуществляет ввод данных указанных лиц в портал icaze.e-gov.az в соответствии с установленным порядком», — добавила Н.Аллахъярова.

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