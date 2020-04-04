В Азербайджане за счет государства будут оплачены расходы на обучение студентов, которые являются членами семей, относящихся к социально уязвимым слоям населения.

Это отражено в «Плане мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства»

Согласно документу, для этого было выделено 40 миллионов манатов. Министерство финансов должно обеспечить осуществление этого мероприятия в течение 2020 года.

Minval.az