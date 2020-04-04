В апреле-мае этого года в Азербайджане планируется создать 50 тысяч общественных рабочих мест.

Информация об этом содержится в Плане мероприятий по реализации исполнения распоряжения президента Азербайджана от 19 марта 2020 года «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства».

Цель этого решения состоит в том, чтобы обеспечить временную занятость граждан, потерявших работу. На ее осуществление выделено 30 миллионов манатов.

Таким образом, каждому общественному работнику будет выплачиваться заработная плата в размере 300 манатов в месяц.

Minval.az