Кабинет министров Азербайджана утвердил план мероприятий для оказания финансовой поддержки бизнесу и населению, пострадавшему от коронавируса COVID-19.

Согласно плану действий, опубликованному на сайта кабмина, 215 млн манатов будет выделено из госбюджета на выплату части заработной платы работникам в сферах бизнеса, наиболее существенно пострадавших от пандемии. Данную помощь смогут получить 300 тыс. человек, передает Интерфакс-Азербайджан.

Кроме этого, 80 млн манатов будет направлено на поддержку около 300 тыс. субъектов бизнеса.

В течение апреля 2020 года будет направлено из госбюджета 115 млн манатов на предоставление налоговых льгот и налоговых каникул для субъектов бизнеса.

Согласно плану, в течение 2020 года из госбюджета будет выделено 280 млн манатов на оказание необходимой финансовой поддержки сфере пассажироперевозок, 90 млн манатов — дополнительно на систему социальной ипотеки (в течение апреля), 50 млн манатов — Фонду развития предпринимательства (в течение апреля-мая), 20 млн манатов — на субсидирование выплат по процентам на банковские кредиты субъектов бизнеса (в течение апреля).

Помимо этого, в течение апреля-мая власти Азербайджана планируют осуществить мероприятия по созданию 50 тыс. общественных рабочих мест и на эти цели будет направлено в целом 30 млн манатов. Кроме этого, 200 тыс. человек, состоящих на учете в качестве безработных, в течение апреля-мая получат разовое финансовое пособие, равное прожиточному минимуму (190 манатов) и на эти цели будет выделено 70 млн манатов.

Согласно плану, 10 млн манатов из госбюджета будет выделено на предоставление населению льгот по коммунальным услугам (за электроэнергию), 40 млн манатов — на оплату платы за обучение социально уязвимых слоев населения.

В целом, на все эти вышеуказанные меры из госбюджета будет выделено 1 млрд манатов.

Кроме этого, еще 70 млн манатов будет направлено из Фонда страхования безработицы в течение апреля-декабря на расширение программы самозанятости (дополнительно охватит 11 тыс. человек), 20 млн манатов из этого же фонда будет выделено на расширение системы страхование безработицы (охватит 20 тыс. человек дополнительно).

Таким образом, суммарно на финансирование мер, указанных в программе из госбюджета и др. источников будет выделено 1 млрд 90 млн манатов.

Minval.az