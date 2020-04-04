Стала известна сумма компенсации, выделенной для погашения определенной части заработной платы наемных работников, трудящихся в сферах, пострадавших от пандемии (в целях сохранения рабочих мест).

Это отражено в утвержденном сегодня Кабмином Плане мероприятий в связи с исполнением пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана № 1950 от 19 марта 2020 года «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства».

Согласно Плану мероприятий, для погашения части заработной платы наемных работников, трудящихся в сферах, пострадавших от пандемии, 300 тысячам лиц будет выплачена компенсация в размере 215 млн. манатов.

Исполнительными структурами в данном процессе определены Министерство экономики и Министерство финансов.

Minval.az