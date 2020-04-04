В рамках мероприятий, проводимых в борьбе против пандемии COVID-19 начиная с 00:00 часов 5 апреля 2020 года до 00:00 часов 20 апреля 2020 года за исключением грузоперевозок полностью останавливается наземный и воздушный въезд-выезд, в том числе местные авиарейсы.

Об этом сообщили из Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.

Эта мера служит для оперативного обнаружения заражений коронавирусом внутри страны, изоляции зараженных, обнаружения их контактов и размещения на карантин, регулирования приема пунктов карантина и повышению готовности подготовки больниц страны.

Minval.az