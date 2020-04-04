С утра 6 апреля до полудня 9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, температура воздуха постепенно снизится, с утра 6 апреля до утра 7 апреля северо-западный ветер усилится до 15-20 м/сек, в отдельных районах полуострова временами до 28-33 м/сек, 7 и 8 апреля временами ожидаются дожди, местами интенсивные.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, с утра 6 апреля до полудня 9 апреля в районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, временами дожди, в горных районах снег, местами интенсивный.

С утра 6 апреля до утра 7 апреля западный ветер усилится до 15-20 м/сек, местами до 28-33 м/сек.

Возможно повышение уровня воды в реках.

Minval.az