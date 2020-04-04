Новая служба «горячей линии» 146-3 Министерства образования Азербайжана начнет действовать 6 апреля.

Согласно сообщению ведомства, учащиеся, а также все граждане, пребывающие дома ввиду объявления в стране особого режима карантина в связи с коронавирусом COVİD-19, при необходимости морально-психологической поддержки могут обратиться в службу «горячей линии».

Для каждого обратившегося гражданина будет организована психологическая консультация и необходимая поддержка.

«Горячая линия» 146-3 будет функционировать ежедневно с 10:00 до 18:00.

Напомним, в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение на передвижение.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о введении ограничений на передвижение в стране с 00:00 5 апреля до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

Minval.az