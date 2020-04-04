Отложен İBSA Judo Grand Prix Baku 2020 по парадзюдо, который планировалось провести в мае в Баку.

Как сообщили Trend в Национальном паралимпийском комитете, в соответствии с рекомендациями Оперативного штаба по пресечению распространения коронавируса на территории Азербайджана, было достигнуто соглашение с International Blind Sports Federation (IBSA) о проведении Гран-при в 2021 году.

Данный турнир станет последним квалификационным соревнованием перед летними паралимпийскими играми Токио-2020, которые также будут проведены в 2021 году .

Также IBSA обратилась в комитет в связи с проведением в ноябре в Баку Кубка мира и международного учебно-тренировочного сбора. В связи с этим в Комитете будет проведено заседание, в рамках которого будут обсуждены вопросы касаемо проведения соревнования.

IBSA высоко оценила уровень подготовки Национального паралимпийского комитета к İBSA Judo Grand Prix Baku 2020.

Minval.az