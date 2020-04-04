Погибшие во время исполнения служебного долга по сдерживанию эпидемии нового коронавируса считаются шехидами.
Об этом заявил глава Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде.
Погибшие во время исполнения служебного долга по сдерживанию эпидемии нового коронавируса считаются шехидами.
Об этом заявил глава Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде.
Дата: 2020/04/04 15:12
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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