Как символ солидарности Азербайджана со странами, где широко распространена пандемия коронавируса (COVID-19), на здании Центра Гейдара Алиева была представлена ​​видеопроекция.

Третьего апреля на здании Центра была размещена проекция флага Китая под аккомпанемент музыки этой страны. В честь памяти жертв пандемии сегодня в Китае объявлен траур.

«Как выражение Азербайджаном солидарности с международной общественностью в борьбе с распространением пандемии COVID-19, флаг каждой пострадавшей от вируса страны в сопровождении ее национальной музыки будет демонстрироваться на здании Центра Гейдара Алиева, являющегося памятником мировой архитектуры. Тем самым, Центр Гейдара Алиева выражает поддержку и уважение странам, в которых широко распространен COVID-19. проекция на здании Центра будет продолжаться каждый день с 20:00 до 00:00», — отмечается в информации Центра.

Minval.az