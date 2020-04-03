Одним из наиболее волнующих население вопросов является обслуживание одиноких пожилых граждан, заявил глава пресс-службы Кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов.

Он отметил, что, с одной стороны в настоящее время таким людям запрещено выходить из дома, а с другой — зачастую в связи с ограниченными физическими возможностями они испытывают трудности с выходом из дома и в обычное время.

«Есть люди, которые служат таким гражданам в течение нескольких лет, и они официально не зарегистрированы в качестве социального работника, поэтому в связи с запретом они сталкиваются с трудностями во время посещения подопечных. Учитывая все эти нюансы, тем, кто ухаживает за одинокими пожилыми людьми предоставлена свобода передвижения. Но для этого эти лица должны зайти на сайт http://icaze.gov.az/ и получить соответствующее разрешение», — сказал Ибрагим Мамедов, отметив, что разрешения, выдаваемые гражданам, предотвратят выход из дома без уважительных причин.

По словам Мамедова, все граждане с выданным разрешением смогут беспрепятственно передвигаться, поэтому жалобы со стороны граждан на сотрудников полиции здесь просто неуместны.

Minval.az